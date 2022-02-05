«Cмотреть дальше не буду». Калиниченко оценил матч Россия — Украина на ЧЕ по футзалу

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко поделился впечатлениями от полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины. В напряжённой борьбе победу одержали россияне (3:2).

«Очень давно не смотрел миньку. И не смотрел бы, если бы не такой повод. И смотреть дальше не буду, потому что мои представления о миньке после долгого перерыва поменялись кардинально. Для меня минька — это Ерёменко, Коридзе, Белый… А сейчас это царство тактики.



В мини всегда переходили футболисты, которые не проходили по каким-то причинам в большом. Да, наверное, и сейчас так же, я, честно говоря, не в курсе. И сразу бросилось в глаза техническое оснащение футболистов. Обеих команд. Оно явно, явно ниже того, что я видел раньше.

То есть роботизация пришла и в миньку, что, в общем-то, и логично. Даже бразильцы не выглядят ярче, они выполняют «функцию». Даже Сирило и Какау (если я правильно помню фамилии) выглядели привлекательнее, они играли как бразильцы. Я абсолютный дилетант в этом виде спорта, не хочу никого обижать! Но как зрителю мне было неинтересно. Даже мини-футбол или футзал, как кому угодно, превратили в тяжёлый труд… А раньше это было шоу!



Да, это самостоятельный вид спорта, да, он развивается по своим законам, да, результат превыше всего… Но, чёрт возьми, как вы хотите бороться за зрителя, если полуфинал континентального турнира вот такой?! Раньше счета были двузначные, а сейчас 3:2 и пол-игры 5 на 4… Победителей с победой! Проигравшим — респект и победы в матче за бронзу!» — написал Калиниченко в своём телеграм-канале.

В финале сборная России сыграет с Португалией. Украина в матче за бронзу встретится с Испанией.