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Нападающий сборной Португалии поделился ожиданиями от финала с Россией на ЧЕ по футзалу

Нападающий сборной Португалии поделился ожиданиями от финала с Россией на ЧЕ по футзалу
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Нападающий сборной Португалии по мини-футболу Зикки поделился ожиданиями от матча с Россией в финале чемпионата Европы в Амстердаме. В полуфинальном матче с Испанией (3:2) он отметился дублем.

«Теперь нам предстоит встреча с Россией в финале. Это будет ещё один сложный матч. Перед началом турнира мы понимали, что лёгких соперников не будет. Могу сказать то же самое о воскресном матче. У нас ещё есть время, чтобы изучить соперника. Мы будем готовы», — приводит слова Зикки официальный сайт УЕФА.

Сборная России в полуфинале победила Украину со счётом 3:2.

На чемпионате Европы 2018 года в Словении победу одержала сборная Португалии, в финальном матче обыгравшая в дополнительное время Испанию — 3:2. Сборная России завоевала бронзу, одолев Казахстан — 1:0.

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