Тренер сборной Украины по футзалу отреагировал на незабитый пенальти в матче с Россией

Главный тренер сборной Украины по мини-футболу Александр Косенко прокомментировал эпизод с нереализованным капитаном команды Петром Шотурмой пенальти в концовке матча с Россией (2:3) в полуфинале чемпионата Европы в Амстердаме.
«Конечно, мы поддержали его в раздевалке. Пётр – опытный игрок, и мы его поддержим в любом случае. Будем поддерживать его все вместе, и в радости, и в горе. Он как настоящий капитан взял на себя ответственность и выполнил шестиметровый. Это действительно было очень сложно в такой сверхважный момент. К сожалению, он не забил, но это игра, так бывает. Мы его все однозначно поддержим, он настоящий капитан», — цитирует Косенко официальный сайт Ассоциации футзала Украины.
В матче за бронзу Украина сыграет с Испанией. В финале встретятся Россия и Португалия. Оба матча пройдут 6 февраля.
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