Игрок сборной Украины по футзалу — о полуфинале ЧЕ: России чуть больше повезло

Игрок сборной Украины по мини-футболу Даниил Абакшин поделился впечатлениями после поражения в матче с Россией в полуфинале чемпионата Европы в Амстердаме со счётом 2:3.
«Что не получилось? Трудно что-либо комментировать, команда действительно проявила себя очень хорошо. Поэтому не могу дать ответ на этот вопрос, хочу только поблагодарить за горячую поддержку.
У нас были свои моменты, но это футзал. Сегодня им чуть больше повезло. Но это спорт, и от этого никуда не деться», — цитирует Абакшина официальный сайт Ассоциации футзала Украины.
В матче за бронзу Украина сыграет с Испанией. В финале встретятся Россия и Португалия. Оба матча пройдут 6 февраля.
На чемпионате Европы 2018 года в Словении победу одержала сборная Португалии, в финальном матче обыгравшая в дополнительное время Испанию — 3:2. Сборная России завоевала бронзу, одолев Казахстан — 1:0.
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