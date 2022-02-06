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Россия — Португалия: где смотреть финал чемпионата Европы — 2022 по мини-футболу, когда начнётся прямой эфир

Россия — Португалия, чемпионат Европы по футзалу: когда начало, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 6 февраля, в финале чемпионата Европы по мини-футболу в Амстердаме (Нидерланды) сыграют сборные России и Португалии. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Посмотреть прямую трансляцию матча Россия — Португалия можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра».

Сборная России на групповом этапе выиграла все три матча, в четвертьфинале обыграла команду Грузии (3:1), а в полуфинале одолела Украину (3:2). Португалия в групповом раунде также не потеряла ни одного очка, в четвертьфинале прошла Финляндию (3:2), а в полуфинале победила Испанию (3:2).

На чемпионате Европы 2018 года в Словении победу одержала сборная Португалии, в финальном матче обыгравшая в дополнительное время Испанию — 3:2. Сборная России завоевала бронзу, одолев Казахстан — 1:0.

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