Россия — Португалия, чемпионат Европы по футзалу: когда начало, по какому каналу смотреть

Сегодня, 6 февраля, в финале чемпионата Европы по мини-футболу в Амстердаме (Нидерланды) сыграют сборные России и Португалии. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.



Посмотреть прямую трансляцию матча Россия — Португалия можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра».



Сборная России на групповом этапе выиграла все три матча, в четвертьфинале обыграла команду Грузии (3:1), а в полуфинале одолела Украину (3:2). Португалия в групповом раунде также не потеряла ни одного очка, в четвертьфинале прошла Финляндию (3:2), а в полуфинале победила Испанию (3:2).

На чемпионате Европы 2018 года в Словении победу одержала сборная Португалии, в финальном матче обыгравшая в дополнительное время Испанию — 3:2. Сборная России завоевала бронзу, одолев Казахстан — 1:0.