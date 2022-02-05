На 84-м году жизни скончался олимпийский чемпион по фехтованию Борис Мельников

Олимпийский чемпион по фехтованию, заслуженный мастер спорта СССР Борис Мельников скончался на 84-м году жизни, сообщает пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.



«Пришла грустная весть. Сегодня ушёл из жизни наш земляк — олимпийский чемпион по фехтованию 1964 года (команда, сабля), заслуженный мастер спорта СССР Борис Мельников. Знаменитому олимпийцу было 83 года. Светлая память», — говорится в сообщении.



Мельников завоевал золотую медаль на ОИ-1964 в Токио (Япония) в составе сборной СССР по фехтованию на сабле. В команду также входили Нугзар Асатиани, Умар Мавлиханов, Марк Ракита и Яков Рыльский.



Также Мельников является двукратным чемпионом мира, четырёхкратным обладателем Кубка Европы и пятикратным чемпионом СССР.