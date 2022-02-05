Немецкий саночник Людвиг лидирует после двух попыток на зимних ОИ, Павличенко — десятый

Российский саночник Семён Павличенко замыкает топ-10 после двух попыток на олимпийском турнире в Пекине. Это лучший результат среди россиян.

Лидирует немец Йоханнес Людвиг, который всего на 0,039 секунды опережает представителя Австрии Вольфганга Киндля. Третью позицию занимает итальянец Доминик Фишналлер.

Олимпиада-2022. Санный спорт. Мужчины

После двух попыток из четырёх

1. Йоханнес Людвиг (Германия) — 1:54.501.

2. Вольфганг Киндль (Австрия) – отставание 0,039.

3. Доминик Фишналлер (Италия) +0,304.

4. Феликс Лох (Германия) +0,382.

5. Кристерс Апарьодс (Латвия) +0,460.

6. Гинтс Берзиньш (Латвия) +0,622…

10. Семён Павличенко (Россия) +1,400…

13. Роман Репилов (Россия) +1,772.

14. Александр Горбацевич (Россия) +1,977.