Немецкий саночник Людвиг лидирует после двух попыток на зимних ОИ, Павличенко — десятый
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Российский саночник Семён Павличенко замыкает топ-10 после двух попыток на олимпийском турнире в Пекине. Это лучший результат среди россиян.
Лидирует немец Йоханнес Людвиг, который всего на 0,039 секунды опережает представителя Австрии Вольфганга Киндля. Третью позицию занимает итальянец Доминик Фишналлер.
Олимпиада-2022. Санный спорт. Мужчины
После двух попыток из четырёх
1. Йоханнес Людвиг (Германия) — 1:54.501.
2. Вольфганг Киндль (Австрия) – отставание 0,039.
3. Доминик Фишналлер (Италия) +0,304.
4. Феликс Лох (Германия) +0,382.
5. Кристерс Апарьодс (Латвия) +0,460.
6. Гинтс Берзиньш (Латвия) +0,622…
10. Семён Павличенко (Россия) +1,400…
13. Роман Репилов (Россия) +1,772.
14. Александр Горбацевич (Россия) +1,977.
Олимпиада 2022. Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
05 февраля 2022, суббота. 15:50 МСК
Окончено
1
Йоханнес Людвиг
Германия
1:54.501
2
Вольфганг Киндль
Австрия
+0.039
3
Доминик Фишналлер
Италия
+0.304
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