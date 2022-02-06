Россия — Португалия: текстовая онлайн-трансляция финала чемпионата Европы по футзалу

Сегодня, 6 февраля, в финале чемпионата Европы по мини-футболу в Амстердаме (Нидерланды) сыграют сборные России и Португалии. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Россия — Португалия в финале чемпионата Европы.
Сборная России на групповом этапе выиграла все три матча, в четвертьфинале обыграла команду Грузии (3:1), а в полуфинале одолела Украину (3:2). Португалия в групповом раунде также не потеряла ни одного очка, в четвертьфинале прошла Финляндию (3:2), а в полуфинале победила Испанию (3:2).
На чемпионате Европы 2018 года в Словении победу одержала сборная Португалии, в финальном матче обыгравшая в дополнительное время Испанию — 3:2. Сборная России завоевала бронзу, одолев Казахстан — 1:0.
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