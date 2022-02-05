Михаил Лихачёв о финале Россия – Португалия: шансы соперников — пятьдесят на пятьдесят

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв не смог определить фаворита в финальном матче чемпионата Европы по мини-футболу между командами России и Португалии.
«Нас ждёт очень интересный финал. Абсолютно разные возможности у обоих финалистов на то, чтобы стать чемпионами Европы. Наша команда не без приключений преодолела полуфинальный этап, но, тем не менее, главным было добиться результата, что и получилось. Португалия тоже проявила недюжинные морально-волевые качества, второй тайм матча с Испанией в её исполнении был практически идеальным. И это говорит о том, что они заслужили право быть в финале. На мой взгляд, Россия и Португалия – действительно две сильнейшие команды на этом Евро.
С нетерпением жду финала, будет очень интересный матч. Я думаю, что очень важно, у какой команды будет больше терпения, будет выше уровень концентрации по ходу всей игры. Явно видно, как Португалия прибавляет по ходу турнира. И это, конечно, важно на всех больших турнирах – таких как чемпионаты мира и Европы. Тот победный опыт, который есть у сборной Португалии, может сказаться. Однако видно, что наша команда в хорошем моральном состоянии, в хорошей физической форме. Поэтому шансы соперников оцениваю как пятьдесят на пятьдесят.
Не думаю, что регалии соперников будут иметь какое-то влияние на наших игроков. Для каждого из футболистов сборной России, возможно, это самый важный матч в карьере. Все наши парни понимают значимость предстоящей игры, и в то же время очень важно, чтобы эта ответственность их не передавила по ходу встречи, что тоже нельзя исключать», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Соколовым.
Финальный матч чемпионата Европы по мини-футболу состоится в воскресенье, 6 февраля. Начало игры в 19:30 мск.
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