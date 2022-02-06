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Сотрудник службы безопасности Олимпиады сорвал прямой эфир

Сотрудник службы безопасности Олимпиады сорвал прямой эфир
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Сотрудник службы безопасности Олимпийских игр-2022 в Пекине схватил нидерландского журналиста Сьёрда ден Дааса и сорвал прямой эфир. Корреспондент вёл репортаж вблизи стадиона «Птичье гнездо», когда его прервал охранник. Видео инцидента опубликовано в «Твиттере» телекомпании NOS.

Позже Сьёрд ден Даас прокомментировал произошедшее.

«Как только мы начали репортаж, человек с красной повязкой на руке стал выталкивать меня из кадра. Когда мы спросили, что случилось, никто не ответил. Мы смогли продолжить прямое включение, перейдя на другое место.

В последние недели мы и наши коллеги несколько раз сталкивались с повышенным интересом со стороны китайских полицейских. Это похоже на тенденцию, хотя МОК и заявляет, что это единичный случай», – написал журналист в своём «Твиттере».

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