МОК назвал инцидент с нидерландским журналистом «единичным случаем»

Сотрудник службы безопасности Олимпийских игр-2022 в Пекине схватил нидерландского журналиста Сьёрда ден Дааса и сорвал прямой эфир. Корреспондент вёл репортаж вблизи стадиона «Птичье гнездо», когда его прервал охранник.

Представитель Международного олимпийского комитета прокомментировал эту ситуацию.

«Это был досадный инцидент с участием чрезмерно усердного сотрудника. Вскоре репортер смог вернуться к работе. К сожалению, иногда такие вещи случаются. Все журналисты могут спокойно продолжать работу, это был единичный случай», – приводит слова представителя МОК официальный сайт нидерландского телеканала NOS.

Сам журналист в своём «Твиттере» написал, что это уже не первый подобный случай с участием иностранных журналистов, а китайская полиция зачастую препятствует работе репортёров.

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