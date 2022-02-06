Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

МОК назвал инцидент с нидерландским журналистом «единичным случаем»

МОК назвал инцидент с нидерландским журналистом «единичным случаем»
Комментарии

Сотрудник службы безопасности Олимпийских игр-2022 в Пекине схватил нидерландского журналиста Сьёрда ден Дааса и сорвал прямой эфир. Корреспондент вёл репортаж вблизи стадиона «Птичье гнездо», когда его прервал охранник.

Представитель Международного олимпийского комитета прокомментировал эту ситуацию.

«Это был досадный инцидент с участием чрезмерно усердного сотрудника. Вскоре репортер смог вернуться к работе. К сожалению, иногда такие вещи случаются. Все журналисты могут спокойно продолжать работу, это был единичный случай», – приводит слова представителя МОК официальный сайт нидерландского телеканала NOS.

Сам журналист в своём «Твиттере» написал, что это уже не первый подобный случай с участием иностранных журналистов, а китайская полиция зачастую препятствует работе репортёров.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Новость по теме
Сотрудник службы безопасности Олимпиады сорвал прямой эфир
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022