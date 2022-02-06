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Глава союза конькобежцев: Трофимов — молодец, но, конечно, грустно. Могла быть бронза

Глава союза конькобежцев: Трофимов — молодец, но, конечно, грустно. Могла быть бронза
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Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал выступление российского конькобежца Сергея Трофимова в забеге на 5000 метров на Олимпиаде в Пекине. Напомним, россиянин занял 4-е место. От пьедестала Трофимова отделили 0,39 секунды.

«Сергей выступил хорошо. Личный рекорд. Выиграй он свою пару — был бы с медалью. Здорово пробежал. Грустные эмоции, конечно, сейчас превалируют. Могла быть бронза. Но, конечно, пробежал хорошо. Если бы пробежал очень хорошо, то была бы медаль. Но всё равно большой молодец!» — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Победителем забега стал шведский конькобежец Нильс ван дер Пул. Его время 6 минут 8,84 секунды, что превосходит ранее установленный олимпийский рекорд.

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