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Финал ЧЕ по мини-футболу Россия — Португалия: португальцы отыграли один мяч

Финал ЧЕ по мини-футболу Россия — Португалия: португальцы отыграли один мяч
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В эти минуты в Амстердаме (Нидерланды) проходит финал чемпионата Европы по мини-футболу. Встречаются сборные России и Португалии.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте. Сборную России вперёд вывел Антон Соколов. Российский футболист получил мяч перед чужой штрафной, развернулся и нанёс удар. Он получился не самым сильным, но голкипер португальцев пропустил мяч под рукой. А на 13-й минуте Андрей Афанасьев удвоил преимущество россиян, пробив в дальний угол. В концовке первого тайма португальцы смогли сократить отставание в счёте, отличился Томаш Паку.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию финала чемпионата Европы по мини-футболу Россия — Португалия.

Ранее сборная Испании завоевала бронзовые медали турнира. Испанцы в матче за третье место обыграли соперников из Украины со счётом 4:1.

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