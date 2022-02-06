Гандбольный ЦСКА гарантировал место в 1/8 финала ЛЧ, несмотря на поражение от «Дьора»
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Московский ЦСКА проиграл венгерскому «Дьору» в матче женской Лиги чемпионов по гандболу. Российская команда уступила на своей площадке со счётом 23:27.
ЦСКА занимает пятое место в группе В с 12 очками после 12 встреч. После поражения шведского «Сэвехофа» от датского «Оденсе» красно-синие гарантировали себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Дьор», который уже обеспечил себе выход в четвертьфинал, лидирует в группе с 24 очками, не потерпев ни одного поражения на групповом этапе самого престижного клубного турнира Европы.
Первый групповой турнир. Группа B.
«Оденсе» (Дания) — «Сэвехоф» (Швеция) — 37:24 (37:24).
ЦСКА (Россия) — «Дьор» (Венгрия) — 23:27 (13:15).
«Заглембе» (Польша) — «Битигхайм» (Германия) — 21:33 (8:19).
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