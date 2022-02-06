Депутат Свищёв — о финале Евро: Россия и тут играла через Дзюбу. Кубок был у нас в руках

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал поражение сборной России по мини-футболу в финале чемпионата Европы. Россияне уступили португальцам со счётом 2:4, хотя вели с преимуществом в два мяча.
«Игра было красивой и драматичной. Ситуация по ходу матча быстро менялась. В первом тайме уже держали кубок в руках. В конце подустали и выносили мяч через большого форварда. Как сборная по футболу, и здесь играли будто через Дзюбу.
Очень интересный был чемпионат Европы. Серебряные медали тоже очень интересно. Поздравляю Федерацию футбола! Нам бы ещё классику подтянуть, было бы замечательно», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Третье место на турнире заняла сборная Испании, обыгравшая в матче за бронзу Украину со счётом 4:1.
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