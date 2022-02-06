Ловчев рассказал, чего не хватило сборной России для победы в финале против Португалии
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Бывший игрок сборной СССР по футболу Евгений Ловчев высказался о поражении сборной России по мини-футболу в финале чемпионата Европы. Россияне уступили португальцам со счётом 2:4, хотя и вели 2:0. Португальцы забили три мяча во втором тайме.
«С нами играли чемпионы мира и Европы. Да, не стоило отходить от своей игры, но в нашей сборной играют не те, кто играет в таких финалах каждый день. Не хватило опыта. Что тут сделаешь? А у Португалии после гола попёрло, их было невозможно остановить. Проиграли только финальную игру. Конечно, это успех. Достойно провели турнир. Хорошо играли на протяжении всего чемпионата Европы. Ну такое бывает», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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