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Руднев: Россия допустила ошибку, когда начала играть на удержание. Путилов не выручил

Руднев: Россия допустила ошибку, когда начала играть на удержание. Путилов не выручил
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Известный российский тренер Юрий Руднев подвёл итоги финального матча чемпионата Европы по мини-футболу, в котором сборная России уступила команде Португалии со счётом 2:4.

«Нам были удобны португальцы. Первый тайм это показал. Прессингом их задавили, контригрой поддавили. Забили отличные голы. Где-то даже повезло. Нельзя никогда менять игру, если ты выигрываешь. Игра давалась. У нас три четвёрки, все готовы играть. А мы пошли на удержание. Допустили ошибку. Как только Португалия забила первый гол, они захватили психологическую инициативу. Понятно, что игроки хотели удержать, но их нужно было заставить прессинговать, выходить в отбор. Я бы сыграл вот так. Мы были готовы к победе, но где-то не повезло. Путилов не выручил где-то. Но мы были готовы к победе. Где-то дрогнули. Не свезло», — сказал Руднев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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