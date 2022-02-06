Шаяхметов: таких мастеров, как в сборной России, не должно косить. А у нас началась паника

Бывший игрок сборной России по мини-футболу Владислав Шаяхметов прокомментировал поражение национальной команды в финале чемпионата Европы. Россияне уступили португальцам со счётом 2:4, хотя вели с преимуществом в два мяча.



«По игре наши выглядели хорошо. К сожалению, португальцы использовали всё, что у них было. Наша сборная недоработала в обороне, где-то отсутствие концентрации привело к тому, что мы опять становимся серебряными призёрами.



Подкосил ли второй пропущенный гол? Мастеров такого класса не должно ничего косить. Португальцев же не покосило, что они проигрывали в первом тайме 2:0. Они выровняли счёт и выиграли.



У нашей сборной на первый план вышла психология: началась паника после счёта 2:2. Только ничего страшного в этом нет, играем дальше, это ничья и ещё можно забить. Так случилось, что мы пропустили третий, а за пять секунд до конца пропустили четвёртый.



Хочется сказать, что серебро после чемпионата мира, в котором мы вовсе остались без медалей, это хороший результат», — сказал Шаяхметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.