Главный тренер сборной России по мини-футболу Скорович: удача в финалах пролетает мимо нас

Главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович заявил, что команде не хватает удачи в финальных матчах чемпионата Европы.
«Мы и сами расстроены. Мы максималисты и ставим перед собой самые высокие задачи. Мы понимаем, что сделали свою работу хорошо, отыграли на высоком уровне, но хотелось бы поднять над головой кубок, прикоснуться к нему. Пока нам сделать этого не удалось. Удача в финальных матчах почему-то пролетает мимо нас. Мы могли сделать преимущество ещё более крупным, а так пропустили со стандарта и ушли на перерыв с минимальным перевесом. Во втором тайме у португальцев по большому счёту мало что получалось, игра была равной», — сказал Скорович в интервью пресс-службе Ассоциации мини-футбола России.
В воскресенье, 6 февраля, сборная России проиграла команде Португалии со счётом 2:4 в финале турнира, который прошёл в Нидерландах. Российская команда уступила в шестом финале Евро.
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