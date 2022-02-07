Бадретдинов: это лучшая сборная России за последние 10 лет. Восхищаюсь игроками

Бывший игрок сборной России по мини-футболу Анатолий Бадретдинов обратил внимание на некоторые аспекты финального матча чемпионата Европы, в котором российская команда уступила соперникам из Португалии со счётом 2:4.
«Нельзя словами передать, насколько я, да и мы все расстроены. Это одна из лучших сборных, что я видел. Ребята очень хорошо играли на этом чемпионате. Это лучшая команда за последние 10 лет. Я горд сборной, восхищаюсь игроками!
Если разобрать финал, хотел обратить внимание вот на какой момент. Посмотрите, что говорил тренер сборной Португалии во время последнего тайм-аута и как это было харизматично. Он говорил: «Спокойно. Посмотрите на то, что мы уже сделали. Мы отыгрались в матче с Испанией и сделали это сейчас». Я уверен, что его харизма и уверенность передались игрокам!
У нас мини-футбольная страна. Множество людей на уровне школ и вузов в него играют. Но вот уже на протяжении пяти турниров мы берём максимум серебряные медали, нужно разобраться, почему! Возникает вопрос: «Если все молодцы, кто виноват в таком случае? Кто не доработал, где и чего не хватает, чтобы быть первыми, и как нам это исправить?» — сказал Бадретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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