Шахматист Даниил Дубов проиграл индийцу Видиту Гуджрати на Гран-при ФИДЕ

В Берлине (Германия) в воскресенье, 6 февраля, были сыграны партии третьего тура первого этапа Гран-при ФИДЕ 2022 года. Российский шахматист Даниил Дубов уступил представителю Индии Видиту Гуджрати. Партия группы С, в которой Дубов играл чёрными, завершилась на 43-м ходу.
В группе А россиянин Андрей Есипенко белыми победил француза Этьена Бакро, а Александр Грищук белыми сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой.
В группе B Владимир Федосеев белыми сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком, а Григорий Опарин также белыми разошёлся миром с венгром Рихардом Раппортом.
Первый этап Гран-при ФИДЕ проходит с 4 по 17 февраля. По регламенту турнира 16 гроссмейстеров разбиты на четыре группы, в каждой из которой шахматисты сыграют между собой два раза. Победители первого этапа выходят в полуфинал, сообщает официальный сайт Федерации шахмат России.
Группа А
А. Грищук — Х. Накамура — ничья, А. Есипенко — Э. Бакро — 1:0
1. Накамура — 2 очка из 3-х, 2-3. Грищук, Есипенко — по 1,5, 4. Бакро — 1
Пары 4-го тура, который состоится в понедельник, 7 февраля: Грищук — Есипенко, Накамура — Бакро
Группа В
Г. Опарин — Р. Раппорт — ничья, В. Федосеев — Р. Войташек — ничья
1. Войташек — 2, 2-3. Раппорт, Федосеев — по 1,5, 4. Опарин — 1
Опарин — Федосеев, Раппорт — Войташек
Группа С
С. Видит — Д. Дубов — 1:0, Л. Аронян — В. Каймер — 1:0
1. Аронян — 2,5, 2. Видит — 1,5, 3-4. Дубов, Каймер — по 1
Видит — Аронян, Дубов — Каймер
Группа D
У. Со — А. Широв — 1:0, Л. Домингес — П. Харикришна — ничья
1-2. Домингес, Со — по 2, 3. Харикришна — 1,5, 4. Широв — 0,5.
Домингес — Со, Харикришна — Широв.
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