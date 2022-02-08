Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

УЕФА назначил инспектора для расследования поведения болельщиков на матче Россия — Украина

УЕФА назначил инспектора для расследования поведения болельщиков на матче Россия — Украина
Комментарии

УЕФА ответил на требование Российского футбольного союза открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу.

Во время матча, который состоялся 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан.

«В соответствии со статьёй 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА, назначен инспектор по этике и дисциплине для проведения дисциплинарного расследования сообщений об инцидентах, предположительно имевших место во время полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу между Украиной и Россией, который состоялся 4 февраля. Информация по этому вопросу будет предоставлена в установленном порядке», — говорится в ответе УЕФА.

Согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям.

«Мы слышали оскорбления». Поведение украинских болельщиков на матче с Россией затмило игру «Мы слышали оскорбления». Поведение украинских болельщиков на матче с Россией затмило игру
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022