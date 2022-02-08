УЕФА назначил инспектора для расследования поведения болельщиков на матче Россия — Украина

УЕФА ответил на требование Российского футбольного союза открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу.
Во время матча, который состоялся 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан.
«В соответствии со статьёй 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА, назначен инспектор по этике и дисциплине для проведения дисциплинарного расследования сообщений об инцидентах, предположительно имевших место во время полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу между Украиной и Россией, который состоялся 4 февраля. Информация по этому вопросу будет предоставлена в установленном порядке», — говорится в ответе УЕФА.
Согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям.
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