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«Тяжело это всё читать». Энберт — о возможном положительном допинг-тесте Валиевой

«Тяжело это всё читать». Энберт — о возможном положительном допинг-тесте Валиевой
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт прокомментировал информацию о том, что причиной допингового скандала после командного турнира на Олимпиаде-2022 стал тест Камилы Валиевой.

«Сейчас тот момент, когда нужно дождаться официальных заявлений. Мне как болельщику это всё тяжело читать. Не представляю, насколько это спортсменам тяжело и как они из-за этого переживают. Любые публикации и заявления – удар по эмоциональному состоянию спортсменов, которые готовятся к личному турниру.

Они не знают никакой конкретики, естественно, это отвлекает от тренировок. Чем меньше будет разного вида домыслов, тем будет спокойнее спортсменам», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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