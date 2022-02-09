Президент Ассоциации футзала Украины: ответим на жалобу россиян

Президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко прокомментировал информацию о том, что УЕФА открыл дисциплинарное расследование в отношении организации из-за поведения украинских болельщиков в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футзалу с командой России (2:3).
«Да, мы уже поставлены в известность, что УЕФА открыл дисциплинарное дело. На взгляд представителей российской стороны, им якобы не понравились политические лозунги со стороны болельщиков. Мы с ними после игры не общались, но потом узнали, что они направили жалобу в УЕФА.
Когда будет вынесено решение и как будет разбираться этот вопрос, мы пока не знаем. Но если потребуется и будет запрос, Ассоциация футзала Украины предоставит свой ответ и всю необходимую информацию и ответит на жалобу россиян. Пока такой просьбы к нам от УЕФА не было», — приводит слова Владыко meta-ratings.com.ua.
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