Президент «Синары» раскритиковал Скоровича и АМФР за вызов пятерых бразильцев в сборную

Президент футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга и руководитель мини-футбольной «Синары» Григорий Иванов раскритиковал Ассоциацию мини-футбола России (АМФР) и тренера Сергея Скоровича за вызов пятерых натурализованных бразильцев в сборную перед чемпионатом Европы, где россияне в итоге завоевали серебро.



«Очень переживал за сборную России в Нидерландах. Хотел, чтобы наши ребята наконец взяли золото крупного турнира. Но некоторые тренерские решения я не могу принять и не понимаю того, что делал Сергей Скорович. Он позвал перед чемпионатом Европы пять натурализованных бразильцев. Среди них — возрастной Эдер Лима, у которого даже нет команды! Его в итоге повезли в Нидерланды на деньги Российского футбольного союза и уже там поняли, что он не поможет. И вовремя поменяли на Андрея Афанасьева. Ромуло на Евро не поехал из-за конфликта. А так бы взяли ещё и его. И отцепили бы Антона Соколова. Это сто процентов. А в итоге что? Именно Афанасьев и Соколов забили в полуфинале и финале Евро! Антон вместе с тюменцем Артёмом Антошкиным стал лучшим бомбардиром сборной России, они забили по пять голов. И я не могу понять, почему Скорович и Ассоциация мини-футбола России всегда ратуют за натурализованных бразильцев, за то, что они нужны в сборной. Те бразильцы, которые поехали на этот чемпионат Европы — такие же, как наши доморощенные парни. Наши даже посильнее!

К решающим матчам плей-офф в строю из бразильцев остались только Нандо и Паулиньо… Они играли во второй четвёрке с Абрамовым и Соколовым. Но вместо них там вполне могли действовать тот же Артём Ниязов из КПРФ, тюменец Ваня Милованов, который вполне мог бы выполнять функции, которые в «Синаре» в этом звене выполняет наш Никита Фахрутдинов. На Евро, к сожалению, не поехавший. И эта четвёрка играла бы нормально! А болельщиков у такого состава было бы больше! Я не знаю, почему в сборную не берут Андрея Батырева из «Тюмени». Парень может играть, он с классным ударом. Я давно говорил про него: почему не вызываете? Того же Антошкина сколько не брали? В 28 лет человек впервые поехал на чемпионат Европы. Хотя он уже сколько сезонов на виду, забил сотни голов и является лидером своей команды. Не знаю… многих решений я понять не могу. Мне кажется, назрели изменения. Вообще, это нонсенс. У нас в сборной России нет главного тренера. Скорович — старший тренер… И есть главный тренер всех сборных страны. Необычная должность. Человек, который не руководит на лавке, зачем он? Почему не дать Скоровичу полный карт-бланш?» — приводит слова Иванова «Тюменская арена».