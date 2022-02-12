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Президента мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» задержали по делу о взятке

Президента мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» задержали по делу о взятке
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Президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов был задержан по делу о попытке дачи взятки. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн. По его словам, были задержаны три представителя нефтебазы «МО ТНП» в Самаре. Среди них — Карпов.

«В результате спецоперации, проведённой вчера сотрудниками Самарского УФСБ, при попытке дачи взятки задержаны трое представителей одной из крупнейших перевалочных нефтебаз региона «МО ТНП». В числе задержанных — сын одного из заместителей министра внутренних дел РФ», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

По словам Хинштейна, среди задержанных — сын замглавы МВД Игоря Зубова Денис.

«Очень надеюсь, что никакого отношения к этой ситуации Зубов-старший не имеет и, чем занимался его взрослый 43-летний сын, не знал. Наряду с Денисом Зубовым в ходе спецоперации задержаны также президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и бывший директор ООО «МО ТНП» Василий Ермаков», — цитирует Хинштейна «Интерфакс».

Ранее руководство «Динамо» сообщило о планах по выходу в Лигу чемпионов. Самарский клуб совершил несколько громких трансферов.

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