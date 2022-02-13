Вратарь гандбольной сборной России Киреев продолжит карьеру в «Фюксе Берлин»

Основной вратарь сборной России и московского ЦСКА Виктор Киреев перейдёт в немецкий клуб «Фюксе Берлин». Голкипер подписал контракт с немецким клубом на сезон-2022/2023 с возможностью продления на год.
«Фюксе Берлин» дважды становился обладателем Кубка ЕГФ (2015, 2018). Команда выступает в Бундеслиге и на данный момент занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.
Виктор Киреев – воспитанник волгоградского гандбола. Свою карьеру начал в «Акбузате», затем перешёл в «Каустик». Также он выступал в «Неве» и украинском «Моторе». В 2020 году стал игроком московского клуба.
Вратарь является одним из самых опытных спортсменов в нынешнем составе сборной России. Чемпионат Европы – 2022 стал шестым турниром для Киреева в национальной команде.
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