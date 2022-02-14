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Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Либерец» в Лиге чемпионов

Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Либерец» в Лиге чемпионов
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Московское «Динамо» на выезде обыграло чешский «Либерец» в матче пятого тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов среди женских команд.

Встреча группы С, прошедшая в городе Либерец, завершилась со счётом 3-0 (25:13, 25:22, 25:23) в пользу гостей, одержавших вторую победу подряд.

«Динамо» с четырьмя победами в пяти матчах занимает второе место в группе. В следующем туре московский клуб 15 февраля на выезде сыграет с лидером квартета — итальянской «Новарой».

Напомним, эта встреча должна была состояться в начале февраля, но московское «Динамо» не смогло вылететь в Чехию из-за отсутствия виз у ряда членов делегации. Техническое поражение, присуждённое бело-голубым, было отменено ФИВБ после совместной апелляции, поданной обеими командами.

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