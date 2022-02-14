Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Либерец» в Лиге чемпионов
Поделиться
Московское «Динамо» на выезде обыграло чешский «Либерец» в матче пятого тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов среди женских команд.
Встреча группы С, прошедшая в городе Либерец, завершилась со счётом 3-0 (25:13, 25:22, 25:23) в пользу гостей, одержавших вторую победу подряд.
«Динамо» с четырьмя победами в пяти матчах занимает второе место в группе. В следующем туре московский клуб 15 февраля на выезде сыграет с лидером квартета — итальянской «Новарой».
Напомним, эта встреча должна была состояться в начале февраля, но московское «Динамо» не смогло вылететь в Чехию из-за отсутствия виз у ряда членов делегации. Техническое поражение, присуждённое бело-голубым, было отменено ФИВБ после совместной апелляции, поданной обеими командами.
Комментарии
- 14 февраля 2022
-
00:24
- 13 февраля 2022
-
22:02
-
21:32
-
18:29
-
17:56
-
17:36
-
17:09
-
16:11
-
15:59
-
15:28
- 12 февраля 2022
-
21:36
-
14:56
- 10 февраля 2022
-
06:10
-
00:25
- 9 февраля 2022
-
22:26
-
21:14
-
20:39
-
18:43
-
18:09
-
18:02
-
17:45
-
14:40
- 8 февраля 2022
-
19:50
-
15:20
-
14:51
-
11:57
- 7 февраля 2022
-
01:02
-
00:22
- 6 февраля 2022
-
23:58
-
23:17
-
23:00
-
22:56
-
22:53
-
22:48
-
22:44
Партнерский контент