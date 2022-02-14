Нил Робертсон впервые выиграл турнир Players Championship

В Вулверхэмптоне завершился снукерный турнир Players Championship. В финальном матче турнира англичанин Барри Хокинс встретился с представителем Австралии Нилом Робертсоном. Встреча завершилась победой Робертсона со счётом 10:5.

Players Championship — профессиональный рейтинговый турнир по снукеру, который впервые прошёл в сезоне 2003/2004 годов.

Нил Робертсмон впервые выиграл этот турнир. Ранее он трижды доходил до финала (2012, 2013, 2019). Бари Хокинс, в свою очередь, в 2014 году становился победителем турнира, обыграв в финальном матче турнира ирландца Джерарда Грина.

Рекордсменом по количеству побед на Players Championship является англичанин Ронни О'Салливан, который дважды выигрывал этот турнир.