Нил Робертсон впервые выиграл турнир Players Championship
Поделиться
В Вулверхэмптоне завершился снукерный турнир Players Championship. В финальном матче турнира англичанин Барри Хокинс встретился с представителем Австралии Нилом Робертсоном. Встреча завершилась победой Робертсона со счётом 10:5.
Players Championship — профессиональный рейтинговый турнир по снукеру, который впервые прошёл в сезоне 2003/2004 годов.
Нил Робертсмон впервые выиграл этот турнир. Ранее он трижды доходил до финала (2012, 2013, 2019). Бари Хокинс, в свою очередь, в 2014 году становился победителем турнира, обыграв в финальном матче турнира ирландца Джерарда Грина.
Рекордсменом по количеству побед на Players Championship является англичанин Ронни О'Салливан, который дважды выигрывал этот турнир.
Комментарии
- 14 февраля 2022
-
04:34
-
00:24
- 13 февраля 2022
-
22:02
-
21:32
-
18:29
-
17:56
-
17:36
-
17:09
-
16:11
-
15:59
-
15:28
- 12 февраля 2022
-
21:36
-
14:56
- 10 февраля 2022
-
06:10
-
00:25
- 9 февраля 2022
-
22:26
-
21:14
-
20:39
-
18:43
-
18:09
-
18:02
-
17:45
-
14:40
- 8 февраля 2022
-
19:50
-
15:20
-
14:51
-
11:57
- 7 февраля 2022
-
01:02
-
00:22
- 6 февраля 2022
-
23:58
-
23:17
-
23:00
-
22:56
-
22:53
-
22:48
Партнерский контент