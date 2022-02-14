«Лос-Анджелес Рэмс» выиграли Супербоул во второй раз в своей истории

В Лос-Анджелесе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» завершился финальный матч сезона NFL (Супербоул). «Лос-Анджелес Рэмс» принимал «Цинциннати Бэнгалс». «Рэмс» победили со счётом 23:20 (7:3, 6:7, 3:10, 7:0).

«Лос-Анджелес Рэмс» во второй раз в своей истории выиграли Супербоул, первый раз это произошло в 2000 году. «Цинциннати» дважды добирался до финального матча, но оба раза проигрывал.

В перерыве Супербоула-2022 выступали Доктор Дре, Эминем, Снуп Дог, Кендрик Ламар и Мэри Джей Блайдж. Впервые за два года на решающий матч сезона NFL было допущено максимально возможное количество болельщиков.

В прошлом году победителем Супербоула стала команда «Тампа-Бэй Бакканирс». В финальном представители клуба из Флориды оказались сильнее «Канзас-Сити Чифс» (31:9).