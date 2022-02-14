«Лос-Анджелес Рэмс» выиграли Супербоул во второй раз в своей истории

В Лос-Анджелесе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» завершился финальный матч сезона NFL (Супербоул). «Лос-Анджелес Рэмс» принимал «Цинциннати Бэнгалс». «Рэмс» победили со счётом 23:20 (7:3, 6:7, 3:10, 7:0).
«Лос-Анджелес Рэмс» во второй раз в своей истории выиграли Супербоул, первый раз это произошло в 2000 году. «Цинциннати» дважды добирался до финального матча, но оба раза проигрывал.
В перерыве Супербоула-2022 выступали Доктор Дре, Эминем, Снуп Дог, Кендрик Ламар и Мэри Джей Блайдж. Впервые за два года на решающий матч сезона NFL было допущено максимально возможное количество болельщиков.
В прошлом году победителем Супербоула стала команда «Тампа-Бэй Бакканирс». В финальном представители клуба из Флориды оказались сильнее «Канзас-Сити Чифс» (31:9).
- 14 февраля 2022
-
06:12
-
04:34
-
00:24
- 13 февраля 2022
-
22:02
-
21:32
-
18:29
-
17:56
-
17:36
-
17:09
-
16:11
-
15:59
-
15:28
- 12 февраля 2022
-
21:36
-
14:56
- 10 февраля 2022
-
06:10
-
00:25
- 9 февраля 2022
-
22:26
-
21:14
-
20:39
-
18:43
-
18:09
-
18:02
-
17:45
-
14:40
- 8 февраля 2022
-
19:50
-
15:20
-
14:51
-
11:57
- 7 февраля 2022
-
01:02
-
00:22
- 6 февраля 2022
-
23:58
-
23:17
-
23:00
-
22:56
-
22:53