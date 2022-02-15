Аронян и Накамура вышли в финал первого этапа Гран-при ФИДЕ

В столице Германии Берлине завершились полуфиналы первого этапа Гран-при ФИДЕ.
Хикару Накамура (США) со счётом 1,5:0,5 был сильнее Рихарда Раппорта (Венгрия), а Левон Аронян с таким же счётом одолел Леньера Домингеса (оба — США), сообщает официальный сайт Федерации шахмат России.
16 участников турнира, проходящего в Берлине, были разделены на четыре группы. На групповом этапе шахматисты сыграли шесть туров. В плей-офф вышли победители групп.
Напомним, это первый из трёх турниров серии Гран-при. Двое победителей серии примут участие в турнире претендентов на шахматную корону, победитель которого сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном. Всего в Гран-при сыграют 24 шахматиста, по 16 участников на каждом этапе.
Финал Аронян — Накамура начнётся во вторник, 15 февраля.
- 15 февраля 2022
-
00:50
- 14 февраля 2022
-
06:12
-
04:34
-
00:24
- 13 февраля 2022
-
22:02
-
21:32
-
18:29
-
17:56
-
17:36
-
17:09
-
16:11
-
15:59
-
15:28
- 12 февраля 2022
-
21:36
-
14:56
- 10 февраля 2022
-
06:10
-
00:25
- 9 февраля 2022
-
22:26
-
21:14
-
20:39
-
18:43
-
18:09
-
18:02
-
17:45
-
14:40
- 8 февраля 2022
-
19:50
-
15:20
-
14:51
-
11:57
- 7 февраля 2022
-
01:02
-
00:22
- 6 февраля 2022
-
23:58
-
23:17
-
23:00
-
22:56