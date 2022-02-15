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Аронян и Накамура вышли в финал первого этапа Гран-при ФИДЕ

Аронян и Накамура вышли в финал первого этапа Гран-при ФИДЕ
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В столице Германии Берлине завершились полуфиналы первого этапа Гран-при ФИДЕ.

Хикару Накамура (США) со счётом 1,5:0,5 был сильнее Рихарда Раппорта (Венгрия), а Левон Аронян с таким же счётом одолел Леньера Домингеса (оба — США), сообщает официальный сайт Федерации шахмат России.

16 участников турнира, проходящего в Берлине, были разделены на четыре группы. На групповом этапе шахматисты сыграли шесть туров. В плей-офф вышли победители групп.

Напомним, это первый из трёх турниров серии Гран-при. Двое победителей серии примут участие в турнире претендентов на шахматную корону, победитель которого сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном. Всего в Гран-при сыграют 24 шахматиста, по 16 участников на каждом этапе.

Финал Аронян — Накамура начнётся во вторник, 15 февраля.

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