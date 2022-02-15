Украинская волейболистка отреагировала на свою популярность в ТикТоке

Волейболистка «Прометея» и сборной Украины Юлия Герасимова отреагировала на видео в социальной сети «ТикТок» со своим участием. Ролик, в котором запечатлён эпизод матча 4-го тура Лиги чемпионов против польского «Девелопреса» (0:3) с участием спортсменки, набрал уже более 29 млн просмотров.

«Я потрясена тем, сколько любви и поддержки я получаю со всего мира. Моя работа, как профессионального спортсмена, дарить Вам эмоции и энергию. Я безумно рада, что у меня это получилось. Вы потрясающие! Всех обняла», – написала Герасимова на своей странице в «Инстаграме».

Днепропетровский «Прометей» лидирует в чемпионате Украины, в текущем сезоне команда выиграла во всех 18 сыгранных матчах. 15 февраля украинский клуб на выезде сыграет с немецким «Дрезднером» в рамках Лиги чемпионов.