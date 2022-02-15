Мужская сборная России проведёт матч квалификации ЧМ-2023 со Словакией в Москве
Поделиться
Мужская сборная России сыграет с победителем пары Бельгия – Словакия в отборочных матчах чемпионата мира по гандболу. Первая встреча пройдёт в Москве, 14 апреля, во дворце спорта «Динамо». В случае победы Словакии ответный матч состоится 17 апреля в Прешове, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.
С 14 по 17 марта сборная России под руководством Велимира Петковича проведёт подготовительный сбор в Новогорске. Затем российские гандболисты отправятся на товарищеские встречи с Сербией в город Крагуевац, которые пройдут 18 и 19 марта.
Мужской чемпионат мира по гандболу среди мужчин пройдёт в Польше и Швеции с 12 по 29 января 2023 года.
Напомним, на недавнем чемпионате Европы сборная России переиграла команду Словакии со счётом 36:27.
Комментарии
- 15 февраля 2022
-
16:13
-
14:35
-
08:05
-
00:50
- 14 февраля 2022
-
06:12
-
04:34
-
00:24
- 13 февраля 2022
-
22:02
-
21:32
-
18:29
-
17:56
-
17:36
-
17:09
-
16:11
-
15:59
-
15:28
- 12 февраля 2022
-
21:36
-
14:56
- 10 февраля 2022
-
06:10
-
00:25
- 9 февраля 2022
-
22:26
-
21:14
-
20:39
-
18:43
-
18:09
-
18:02
-
17:45
-
14:40
- 8 февраля 2022
-
19:50
-
15:20
-
14:51
-
11:57
- 7 февраля 2022
-
01:02
-
00:22
- 6 февраля 2022
-
23:58
Партнерский контент