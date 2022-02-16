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«Ты всё, о чём я мечтала». Симона Байлз показала, как бойфренд сделал ей предложение

«Ты всё, о чём я мечтала». Симона Байлз показала, как бойфренд сделал ей предложение
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз сообщила, что её бойфренд, игрок в американский футбол Джонатан Оуэнс, сделал ей предложение. Она ответила согласием.

«Самое лёгкое «да»! С нетерпением жду возможности провести всю жизнь с тобой. Ты всё, о чём я мечтала, и даже больше! Давай поженимся!» — написала Байлз.

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Симоны Байлз.

Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.

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