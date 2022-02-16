Волейболисты московского «Динамо» вышли в плей-офф Лиги чемпионов
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Волейболисты московского «Динамо» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов на своей площадке уверенно победили турецкий «Зираат Банк» со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 25:21).
Самым результативным игроком матча стал Цветан Соколов, принёсший «Динамо» 14 очков (по 3 из них на блоке и на подаче). 12 баллов набрал Ярослав Подлесных, 8 – Павел Панков.
Бело-голубые одержали шесть побед в шести матчах группового этапа с общей разницей партий 15:2. «Динамо» вышло в четвертьфинал с первого места в группе В. Уже в пятницу москвичи узнают своего соперника по первому раунду плей-офф Лиги чемпионов.
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
Группа В. 6-й тур
«Динамо» (Москва) – «Зираат Банк» (Анкара) – 3:0 (25:20, 25:20, 25:21).
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