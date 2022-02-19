В Москве появится современный кордодром

В московском районе Чертаново Центральное стартовали работы по модернизации существующего кордодромного комплекса для занятий авиамодельным спортом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



На территории около спортивного комплекса «СпортВсегда» организуют кордодромы для разных классов авиамоделирования. Здесь будут созданы две площадки для скоростных и гоночных моделей (F2AС), два сдвоенных кордодрома — один для воздушного боя (F2D), другой — коптер-парк (F3U) для гоночных дронов, а ещё один кордодром будет предназначен для пилотажных моделей (F2B). Возле каждого кордодрома предусматриваются площадки для промера корд, боксы для участников соревнований и трибуны, территория получит дополнительное освещение.



«Для проведения культурно-массовых мероприятий предусмотрено устройство площадки со сценой. Для процесса обучения, изготовления и ремонта авиамоделей, а также для комфортной организации соревнований на территории планируется разместить одноэтажный павильон, включающий кластеры для авиамодельных кружков, конференц-зал, библиотеку. Рядом расположится площадка для построения с пьедесталом», — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.