Дарья Клишина сообщила о своей беременности

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина сообщила о том, что ждёт ребёнка. Об этом спортсменка написала у себя в «инстаграме», выложив соответствующее фото.

Фотография доступна в «инстаграме» Дарьи Клишиной.

«Когда день влюблённых прошёл удачно, и Купидон попал прямо в цель», — подписала фото Клишина.

Напомним, Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении, призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет, чемпионка Европы среди юниоров, а также чемпионка Европы среди молодёжи.

Её последним крупным турниром были летние Олимпийские игры в Токио (Япония). Там спортсменка не смогла попасть на пьедестал и завоевать медали.