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Гандболистки ЦСКА обыграли «Мец» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов

Гандболистки ЦСКА обыграли «Мец» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов
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Женский гандбольный клуб ЦСКА провёл очередной матч в Лиге чемпионов. Команда принимала французский «Мец» в заключительном туре группового этапа.

Встреча закончилась победой ЦСКА со счётом 27:26. После первой половины встречи соперницы вели со счётом 15:12. Но после перерыва гандболистки ЦСКА сумели переломить ход встречи.

ЦСКА завершил групповой этап на 4-м месте в турнирной таблице группы B. Московская команда набрала 16 очков. ЦСКА гарантировал себе путёвку в 1/8 финала турнира.

Отметим, что на групповом этапе 16 команд разделили на две группы. В 1/4 финала проходят две лучшие команды из каждой группы, а клубы, занявшие места с 3-го по 6-е, сыграют в 1/8 финала турнира.

Гандбол. Лига чемпионов. Групповой этап. Женщины

ЦСКА (Россия) — «Мец» (Франция) — 27:26 (12:15, 15:11).

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