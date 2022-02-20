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Владимир Путин встретится с паралимпийской командой России 21 февраля в видеоформате

Владимир Путин встретится с паралимпийской командой России 21 февраля в видеоформате
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, встретится с членами паралимпийской команды России в преддверии старта XIII зимних Паралимпийских игр в Пекине в режиме видеоконференции.

«К встрече подключатся спортсмены, проходящие заключительный этап подготовки на федеральных и региональных тренировочных базах в Республике Алтай, Приморском крае, Новосибирской и Сахалинской областях», — сообщила пресс-служба Кремля.

XIII зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. Будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, кёрлинге на колясках, лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее. В составе российской делегации для участия в Играх Паралимпийским комитетом России утверждён 71 российский спортсмен.

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