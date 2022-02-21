Оргкомитет ЧМ-2022 по волейболу объявил о старте волонтёрской программы

Оргкомитет чемпионата мира 2022 года по волейболу объявил о старте волонтёрской программы. Турнир пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

На сайте Оргкомитета можно оставить заявку и стать волонтёром турнира. Чтобы стать волонтёром, необходимо знать английский язык, быть готовым пройти обучение, уметь работать в команде и иметь возможность участвовать в период проведения чемпионата.

Все волонтёры чемпионата получат комплект экипировки, памятную сувенирную продукцию, им будет доступен бесплатный проезд на общественном транспорте в городе-организаторе, а также они будут застрахованы начиная с первого дня смены. Для волонтёров предусмотрено питание во время смен на спортивных объектах.

Для успешного проведения мероприятий чемпионата мира по волейболу потребуется привлечение более 3500 волонтёров по 18 функциональным направлениям. Ключевым этапом подготовки волонтёров является общее обучение, которое начнётся в июне-июле 2022 года. Функциональное и объектовое обучение стартует в августе 2022 года.