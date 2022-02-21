Олимпийский чемпион по плаванию Сидоренко скончался на 62-м году жизни от коронавируса
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Олимпийский чемпион Игр 1980 года в Москве Александр Сидоренко скончался в воскресенье в возрасте 61 года.
Как сообщает Всероссийская федерация плавания на своём сайте, причиной смерти стало заболевание коронавирусом.
«Всероссийская федерация плавания выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Александровича», — говорится в сообщении.
Александр Александрович с 1977 по 1986 год 20 раз становился чемпионом СССР в комплексном плавании. В 1980 году на Олимпиаде в Москве завоевал золото на 400 м комплексным плаванием. Он становился чемпионом мира и Европы на дистанции 200 м комплексным плаванием, а также автором мирового рекорда на этой дистанции (2 минуты 05,24 секунды).
В 1979 году Сидоренко был признан лучшим пловцом СССР.
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