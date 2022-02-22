Шкуренёв и Васейкина победили на чемпионате России по многоборью в помещении

Легкоатлет Илья Шкуренёв занял первое место в семиборье на чемпионате России по многоборью в помещении в Санкт-Петербурге. В понедельник, 21 февраля, прошли соревнования среди мужчин. Шкуренёв показал третий результат мирового сезона (6216 очков, 2 минуты 42,03 секунды). Вторым стал Артём Макаренко с результатом (6084 очка, 2.42,42). Третье место занял Степан Кекин (5743, 3.01,00).
Ранее, в воскресенье, 20 февраля, соревновались женщины. Чемпионкой России в пятиборье стала Виктория Васейкина (4373 очка, 2.26,45), второе место заняла Мария Куленкова (4315 очков, 2.22,17), третье – Елизавета Каменец (4079 очков, 2.24,68), сообщает Rusbiathlon.ru.
Чемпионат России по многоборью в помещении, а также первенство России по многоборью в помещении среди юниоров и юниорок U23, U20, юношей и девушек U18 проходят в Санкт-Петербурге с 20 по 22 февраля. В заключительный день соревнований состоятся состязания в категориях U18 и U20.
- 22 февраля 2022
-
11:28
-
09:05
- 21 февраля 2022
-
19:08
-
18:33
-
14:34
-
13:48
-
11:58
- 20 февраля 2022
-
22:32
-
21:25
-
09:46
- 19 февраля 2022
-
14:46
-
14:31
-
10:39
- 18 февраля 2022
-
19:41
- 17 февраля 2022
-
13:21
- 16 февраля 2022
-
21:55
-
17:31
-
08:07
-
07:23
- 15 февраля 2022
-
20:18
-
16:13
-
14:35
-
08:05
-
00:50
- 14 февраля 2022
-
06:12
-
04:34
-
00:24
- 13 февраля 2022
-
22:02
-
21:32
-
18:29
-
17:56
-
17:36
-
17:09
-
16:11
-
15:59