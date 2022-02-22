Шкуренёв и Васейкина победили на чемпионате России по многоборью в помещении

Легкоатлет Илья Шкуренёв занял первое место в семиборье на чемпионате России по многоборью в помещении в Санкт-Петербурге. В понедельник, 21 февраля, прошли соревнования среди мужчин. Шкуренёв показал третий результат мирового сезона (6216 очков, 2 минуты 42,03 секунды). Вторым стал Артём Макаренко с результатом (6084 очка, 2.42,42). Третье место занял Степан Кекин (5743, 3.01,00).

Ранее, в воскресенье, 20 февраля, соревновались женщины. Чемпионкой России в пятиборье стала Виктория Васейкина (4373 очка, 2.26,45), второе место заняла Мария Куленкова (4315 очков, 2.22,17), третье – Елизавета Каменец (4079 очков, 2.24,68), сообщает Rusbiathlon.ru.

Чемпионат России по многоборью в помещении, а также первенство России по многоборью в помещении среди юниоров и юниорок U23, U20, юношей и девушек U18 проходят в Санкт-Петербурге с 20 по 22 февраля. В заключительный день соревнований состоятся состязания в категориях U18 и U20.