Европейская федерация гандбола перенесла международные матчи с территории Украины

В связи с ситуацией, сложившейся между Украиной и Россией, Европейская федерация гандбола заявила, что в настоящее время не видит возможности проводить матчи на Украине, сообщается на сайте организации. Так как несколько соревнований уже достигли решающих стадий, ЕГФ приняла решение о переносе матчей на ближайшие четыре недели.
Так, перенесены матчи группового этапа Лиги чемпионов с участием «Мотора». С французским «ПСЖ» украинские гандболисты сыграют 1 марта, а с испанской «Барселоной» — 3 марта. Обе встречи пройдут на нейтральной территории – в Прешове (Словакия).
Отборочные матчи женского чемпионата Европы — 2022 между командами Украины и Чехии пройдут 4-5 марта в Чехии. Решение о встречах между мужскими сборными Украины и Финляндии в рамках отборочного турнира чемпионата мира – 2023, запланированных на 16 и 20 марта, будет принято позднее.
Также ЕГФ проводит юридические консультации в связи с переносом матча Кубка Европы между российским клубом СКИФ (Краснодар) и норвежским «Драмменом», который не состоялся 19 февраля.
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