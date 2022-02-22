Европейская федерация гандбола перенесла международные матчи с территории Украины

В связи с ситуацией, сложившейся между Украиной и Россией, Европейская федерация гандбола заявила, что в настоящее время не видит возможности проводить матчи на Украине, сообщается на сайте организации. Так как несколько соревнований уже достигли решающих стадий, ЕГФ приняла решение о переносе матчей на ближайшие четыре недели.

Так, перенесены матчи группового этапа Лиги чемпионов с участием «Мотора». С французским «ПСЖ» украинские гандболисты сыграют 1 марта, а с испанской «Барселоной» — 3 марта. Обе встречи пройдут на нейтральной территории – в Прешове (Словакия).

Отборочные матчи женского чемпионата Европы — 2022 между командами Украины и Чехии пройдут 4-5 марта в Чехии. Решение о встречах между мужскими сборными Украины и Финляндии в рамках отборочного турнира чемпионата мира – 2023, запланированных на 16 и 20 марта, будет принято позднее.

Также ЕГФ проводит юридические консультации в связи с переносом матча Кубка Европы между российским клубом СКИФ (Краснодар) и норвежским «Драмменом», который не состоялся 19 февраля.