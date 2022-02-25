Экстремальный ультрамарафон на Байкале откроет масштабную кампанию Adrenaline Rushians

Adrenaline Rush объявил о предстоящем запуске проекта Adrenaline Rushians — серии мероприятий, объединяющих сильных духом спортсменов, необъятную красоту российской природы, спорт и музыку. Первым событием в рамках проекта станет экстремальный ледяной ультрамарафон на Байкале — Adrenaline Rushians Ultra Ice Marathon длиной в 424 километра. Старт запланирован на 1 марта в Усть-Баргузине.



Участие в ультрамарафоне примут спортсмены-любители, имеющие опыт преодоления больших дистанций в сложных погодных условиях. Каждый из них получил персональное приглашение от команды Adrenaline Rush.

Состязания пройдут в уникальном кросс-дисциплинарном формате, где часть дистанции будет беговой, а часть — конькобежной. Ультрамарафон завершится в посёлке Листвянка 6 марта специальной церемонией награждения.

«Мы с нетерпением ждем старта проекта и его первого мероприятия в одном из красивейших мест России. Байкал зимой — это бескрайние изумрудные льды, облаченные в снежные мантии, преодолевать которые будет крайне непростой задачей. Мы провели большую работу по подготовке, но еще большая предстоит спортсменам. Adrenaline Rushians призван объединить вместе любителей спорта, для которых нет ничего невозможного. Мы желаем им удачи и ждем всех желающих посмотреть на это, по-настоящему уникальное событие», — комментирует проект Adrenaline Rushians Виктория Устенко, маркетинг директор Adrenaline Rush.

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