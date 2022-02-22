Мини-футбольный клуб «Динамо-Самара» снялся с чемпионата и Кубка России

Мини-футбольный клуб «Динамо-Самара» сообщил Ассоциации мини-футбола России (АМФР) о снятии с чемпионата и Кубка страны сезона-2021/2022 в связи с тяжёлой финансовой ситуацией, сложившейся в клубе.

«Данный вопрос будет вынесен на ближайшее заседание Бюро исполкома АМФР. В оставшихся матчах Суперлиги клубу «Динамо-Самара» будет засчитано техническое поражение со счётом 0:5», — сообщается на сайте АМФР.

«Вчера у самарцев прошло заключительное командное мероприятие, на котором игрокам и сотрудникам было объявлено о закрытии клуба. Многие игроки активно пытаются трудоустроиться на остаток сезона, но, возможно, получится это не у всех. В ближайшее время АМФР предстоит провести замену участника в «Финале четырёх» Кубка России. Скорее всего, им станет «Норникель», — сообщает телеграм-канал Futsal legends.