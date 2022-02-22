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Организаторы не будут переносить саммит «СпортАккорд» из России из-за ситуации с Украиной

Организаторы не будут переносить саммит «СпортАккорд» из России из-за ситуации с Украиной
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Всемирный саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд» пройдёт в 2022 году в Екатеринбурге, как и планировалось, несмотря на ухудшение отношений между Россией и Западом из-за ситуации с Украиной.

«СпортАккорд» изначально должен был состояться в прошлом году, но дважды откладывался из-за пандемии COVID-19 и в итоге был перенесён на 15-20 мая 2022 года. В нынешней ситуации управляющий директор SportAccord Нис Хатт не видит причин для отмены или переноса саммита.

«СпортАккорд» вместе с принимающей стороной, Российской Федерацией, надеется ещё раз приветствовать международное спортивное сообщество в России, уделяя особое внимание единству и наведению мостов для будущего спорта и общества», — приводит слова Хатта Inside the Games.

Ранее Россия принимала саммит дважды: в Санкт-Петербурге в 2013 году и в Сочи в 2015 году.

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