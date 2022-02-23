В США предложили предоставить вид на жительство осведомителям о допинге в РФ Степановым

Депутат Стив Коэн, представляющий Демократическую партию США, внёс законопроект в Конгресс о предоставлении статуса постоянного проживания в стране российским осведомителям о допинге в России Юлии и Виталию Степановым.
«Мы обязаны быть на стороне смелых людей, таких как Виталий и Юлия, которые готовы рискнуть своим благополучием, чтобы защитить чистый спорт, права спортсменов и принципы честной игры», — приводит реакцию на эту законодательную инициативу главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта официальный «твиттер» организации.
Напомним, что Степановы в 2014-м презентовали документальный фильм «Секретный допинг: как Россия добивается побед», а после этого покинули пределы России.
Ранее Тайгарт заявлял, что США могут привлечь к ответственности россиян, причастных к ситуации с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой, в соответствии с американским «законом Родченкова». Отмечалось, что отдел независимых расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) проведет проверку в отношении окружения Валиевой по делу о положительной допинг-пробе.
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