Робертсон упустил исторический рекорд. Нил мог стать первым, кто сделал 5 сенчури подряд

Австралийский снукерист Нил Робертсон упустил исторический рекорд в матче турнира European Masters. Робертсон мог стать первым снукеристом, который сделал пять сенчури подряд в профессиональном матче.

Робертсон встречался с представителем Великобритании Альфи Бёрденом. Австралиец в этой встрече сделал серии в 105, 101, 107, 116 и 76 очков. Его соперник смог набрать всего семь очков за весь матч, и это удалось ему лишь в последнем фрейме благодаря фолу Нила. Дело в том, что Робертсон хотел забить чёрный, но тот стоял рядом с красными, и биток задел один из них, за что Нил получил фол, а его серия, которая могла стать рекордной, сорвалась.

«Было бы неплохо установить такой рекорд. Я разочарован тем, что не воспользовался этой очень редкой возможностью. Моя позиционная игра была фантастической, но нужна ещё и удача. Я сочувствовал Алфи, потому что он не сделал ничего неправильного», — приводит слова Робертсона Snooker.by.

Несмотря на неудачу, Робертсон стал первым снукеристом, который сделал четыре сенчури подряд в матче более одного раза. Кроме нынешнего поединка, такое удавалось Нилу на турнире PTC в 2013 году, когда он обыграл Ахмеда Саифа со счетом 4:0, не дав тому набрать ни очка.