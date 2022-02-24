Волейболистка «Прометея» рассказала о сообщениях от поклонников из-за успеха в TikTok

Волейболистка клуба «Прометей» Юлия Герасимова призналась, что стала получать множество сообщений от поклонников после того, как обрела популярность в TikTok. По словам спортсменки, она стала получать сообщения со всего мира.
«Мне пишет огромное количество людей, чтобы выразить благодарность за хорошее настроение, за те позитивные эмоции. Я очень рада, что люди это почувствовали. Это было не наиграно. Вот такая я реальная. Мне пишут из Америки, Бразилии, Казахстан… и просто пишут «Большое спасибо! Привет оттуда-то». Я не могла представить, что это дойдёт до других континентов. Думала — ну погуляет по Украине, и всё, но когда это появилось за границей, я поняла, что это реально всем понравилось», — сказала спортсменка на YouTube-канале Dmart TV.
При этом она призналась, что пока не монетизировала успех в TikTok. По словам волейболистки, она даже не знает, как это можно сделать.
Ролик, в котором запечатлён эпизод матча 4-го тура Лиги чемпионов между «Прометеем» и польским «Девелопресом» (0:3) с участием спортсменки, набрал уже более 29 млн просмотров.
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