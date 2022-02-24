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Сборная Финляндии откажется от участия в чемпионате мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре

Сборная Финляндии откажется от участия в чемпионате мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре
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Сборная Финляндии не выступит на чемпионате мира по хоккею с мячом, который будет проходить в Сыктывкаре (Россия) с 27 марта по 3 апреля 2022 года, сообщает Iltalehti со ссылкой на главу Финской хоккейной ассоциации Тобиаса Карлссона.

Кроме того, финны откажутся от выступления на молодёжном чемпионате мира, который будет проходить в Кемерово (Россия) с 24 по 26 марта 2022 года.

Решение принято из-за специальной военной операции на Украине. В Финляндии считают, что в нынешних условиях поездка в Россию может быть опасна. При этом Международная хоккейная федерация (ИИХФ) пока не сообщила, что будет с планами по проведению чемпионата мира с мячом.

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